Anziani positivi al Covid e isolati a casa: il marito è bloccato a letto e non può chiamare aiuto (Di mercoledì 31 marzo 2021) I figli hanno cercato invano di raggiungere telefonicamente gli Anziani genitori positivi al Covid, poi hanno chiesto aiuto ai carabinieri e al 118. Coppia contagiata a Terni: lei muore, lui non riesce a chiedere aiuto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) I figli hanno cercato invano di raggiungere telefonicamente gligenitorial, poi hanno chiestoai carabinieri e al 118. Coppia contagiata a Terni: lei muore, lui non riesce a chiederesu Notizie.it.

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Covid: 76 positivi nell’Ascolano, tre anziani deceduti di Spinetoli, Castel di Lama e Monteprandone - FarodiRoma : Covid: 76 positivi nell’Ascolano, tre anziani deceduti di Spinetoli, Castel di Lama e Monteprandone - comunevercelli : ? L'Amministrazione di #Vercelli mette a disposizione gratuita dei #saturimetri, con priorità per i positivi al… - abraseve : RT @NicolaColella1: Ma scartalamarmotta ?@Cartabellotta? cosa ci dice in merito all’obbligo vaccinale per un vaccino che non immunizza? ?@g… - bordienrico : RT @NicolaColella1: Ma scartalamarmotta ?@Cartabellotta? cosa ci dice in merito all’obbligo vaccinale per un vaccino che non immunizza? ?@g… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani positivi Covid: 15 anziani vaccinati positivi in Rsa Cremona Agenzia ANSA Covid: 76 positivi nell’Ascolano, tre anziani deceduti di Spinetoli, Castel di Lama e Monteprandone Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6140 tamponi: 3452 nel percorso nuove diagnosi (di cui 888 nello screening con percorso Antigenico) e 2 ...

Coppia contagiata dal Covid isolata in casa a Terni: lei muore, lui bloccato nel letto non riesce a chiedere aiuto I figli hanno cercato invano al telefono di raggiungere gli anziani genitori positivi al Covid per tutta la mattina, poi hanno chiesto aiuto ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al 118. E ...

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6140 tamponi: 3452 nel percorso nuove diagnosi (di cui 888 nello screening con percorso Antigenico) e 2 ...I figli hanno cercato invano al telefono di raggiungere gli anziani genitori positivi al Covid per tutta la mattina, poi hanno chiesto aiuto ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al 118. E ...