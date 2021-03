Anticipazioni Una Vita, Puntate 5-11 Aprile 2021: Bellita Sta Male! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 5 all’11 Aprile 2021: Bellita inizia ad avere degli strani malori, mentre Camino si accorge di amare Maite. Quest’ultima però decide di allontanarsi… Mentre in Spagna la soap Una Vita volge al termine, in Italia sta raggiungendo dei punti della trama davvero cruciali. Non soltanto per la gravidanza di Genoveva, ma anche per i malori che, nella settimana dal 5 all’11 Aprile 2021, affliggeranno Bellita e saranno molto sospetti. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti José ottiene un ruolo da protagonista, ed è al settimo cielo. Intanto Genoveva si dice terrorizzata dalle minacce di Ursula e ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 31 marzo 2021)Una, tramadal 5 all’11inizia ad avere degli strani malori, mentre Camino si accorge di amare Maite. Quest’ultima però decide di allontanarsi… Mentre in Spagna la soap Unavolge al termine, in Italia sta raggiungendo dei punti della trama davvero cruciali. Non soltanto per la gravidanza di Genoveva, ma anche per i malori che, nella settimana dal 5 all’11, affliggerannoe saranno molto sospetti. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti José ottiene un ruolo da protagonista, ed è al settimo cielo. Intanto Genoveva si dice terrorizzata dalle minacce di Ursula e ...

Advertising

Robcommentary : Comunque le pagine che non solo rovinano a tutti la suspance riempendo twitter di anticipazioni ma addirittura pubb… - MutiLeonilde : RT @ElisirTv: Vi aspettiamo alle 11:00 puntuali su @RaiTre per iniziare insieme una nuova puntata di #Elisir! Ecco alcune anticipazioni: ht… - benerinaldi : RT @ElisirTv: Vi aspettiamo alle 11:00 puntuali su @RaiTre per iniziare insieme una nuova puntata di #Elisir! Ecco alcune anticipazioni: ht… - RaiperilSociale : RT @ElisirTv: Vi aspettiamo alle 11:00 puntuali su @RaiTre per iniziare insieme una nuova puntata di #Elisir! Ecco alcune anticipazioni: ht… - ElisirTv : Vi aspettiamo alle 11:00 puntuali su @RaiTre per iniziare insieme una nuova puntata di #Elisir! Ecco alcune anticip… -