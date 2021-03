Anp | Rusconi | scuola in presenza se Lazio arancione dopo Pasqua

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – “, le scuole dovrebbero essere aperte anche in zona rossa probabilmente fino alla prima media, nelle zone arancioni, come si presume possa essere il, invece, saranno aperte le scuole medie mentre le superiori torneranno inal 50% o al 75%”. A delineare lo scenario e’ Mario, presidente dell’associazione presidi del, intervenuto nel programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Nsl Radio.commenta poi come “mossa intelligente” la cabina di regia nazionale, presieduta dallo stesso Draghi, per la riapertura delle scuole: “Basta con il fai da te” e basta con “valutazioni che spesso sono basate su opportunita’ politico-elettorali- ha chiosato- a questo bricolage abbiamo assistito per troppo tempo”. Quanto ai docenti del ...