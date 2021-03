Anna Tatangelo emoziona | sui social la dedica speciale al suo “cuore”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., il suo post èto al suo “” in un giorno, di che cosa si tratta? E’ un giorno davvero importante per la cantante di Sora cosi come per il suo ex compagno Gigi D’Alessio che qualche giorno fa è stato uno degli ospiti della programma di Rai Uno, Canzone Segreta,

Advertising

peopleofregret : Questo è quello che avrebbero voluto fare Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio senza riuscirci - RADIOEFFEITALIA : Anna Tatangelo - Essere Una Donna - sonodoIcissima : Il figlio di Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo è troppo bello da chi ha preso gli occhi azzurri - fragi____ : Buongiornissimp oggi prima azione della giornata una risposta incazzata ad Anna Tatangelo su Ig che non leggerà mai… - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - La piu' bella -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Dopo mesi di rumours e voci su una presunta nuova fiamma per Gigi D'Alessio , arrivano le conferme da parte dal cantante napoletano. Dopo la rottura con la ex compagna, si apre un nuovo capitolo per Gigi. Stavolta a rubare il cuore dell'artista sarebbe stata Denise Esposito : una fan napoletana di 24 anni in meno . Scopriamo chi è e come si sono ...è da sempre schierata per il riconoscimento di pari diritti a tutti, a prescindere dal proprio orientamento sessuale . La cantante ha anche moltissimi ammiratori nella comunità LGBT. E ...Dopo la rottura con la ex compagna Anna Tatangelo, si apre un nuovo capitolo per Gigi. Stavolta a rubare il cuore dell’artista sarebbe stata Denise Esposito: una fan napoletana di 24 anni in meno. La ...Anna Tatangelo ha voluto dare dei consigli ai suoi follower gay. La cantante, che è molto amata dalla comunità LGBT e che da sempre ricambia questo affetto, ha spiegato di pensare che sia importante ...