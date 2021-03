Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Temptation Island? Parla la coppia (Di mercoledì 31 marzo 2021) La storia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nata da poco più di un mese, ma procede a gonfie vele. I due ragazzi in un’intervista concessa a Casa Chi hanno Parlato della loro convivenza e dei progetti futuri. L’attrice delle fiction Ares ha anche fantasticato di un matrimonio e dei figli. “Stiamo molto bene, rinchiusi dentro casa, ma è tutto ok davvero. la convivenza sta andando molto bene in realtà. Ci stiamo vivendo nel quotidiano e questa è una bella prova. In realtà io mi sono sempre immaginata mamma. Ho molto senso materno, vorrei diventare presto mamma. Sicuramente entro i 30 anni mi vedo con un figlio. In questo momento penso al lavoro e forse è un po’ prematuro pensare a dei figli. Ricordiamoci che la nostra storia è nata da poco tempo. Il matrimonio? Come testimone di nozze? vorrei ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021) La storia diè nata da poco più di un mese, ma procede a gonfie vele. I due ragazzi in un’intervista concessa a Casa Chi hannoto della loro convivenza e dei progetti futuri. L’attrice delle fiction Ares ha anche fantasticato di un matrimonio e dei figli. “Stiamo molto bene, rinchiusi dentro casa, ma è tutto ok davvero. la convivenza sta andando molto bene in realtà. Ci stiamo vivendo nel quotidiano e questa è una bella prova. In realtà io mi sono sempre immaginata mamma. Ho molto senso materno, vorrei diventare presto mamma. Sicuramente entro i 30 anni mi vedo con un figlio. In questo momento penso al lavoro e forse è un po’ prematuro pensare a dei figli. Ricordiamoci che la nostra storia è nata da poco tempo. Il matrimonio? Come testimone di nozze? vorrei ...

