Andrea Zelletta e Natalia Paragoni Convoleranno A Nozze! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Super notizia per l’amatissima coppia di Uomini e Donne formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. L’ex tronista ha infatti rivelato un importantissimo progetto che lui e la sua compagna hanno in serbo. Scopriamo insieme di cosa si tratta! Il lungo periodo trascorso nella casa del Grande Fratello Vip non è stato sempre facile per Andrea Zelletta. Parecchie volte infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato preso dallo sconforto. Come ad esempio durante il periodo natalizio, quando ha ricevuto un misterioso regalo dalla fidanzata ed ex corteggiatrice Natalia Paragoni. Una boccetta di profumo accompagnata da un biglietto di poche parole, i quali hanno subito fatto pensare al ragazzo che fosse un modo della compagna per mettere fine alla loro ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Super notizia per l’amatissima coppia di Uomini e Donne formata da. L’ex tronista ha infatti rivelato un importantissimo progetto che lui e la sua compagna hanno in serbo. Scopriamo insieme di cosa si tratta! Il lungo periodo trascorso nella casa del Grande Fratello Vip non è stato sempre facile per. Parecchie volte infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato preso dallo sconforto. Come ad esempio durante il periodo natalizio, quando ha ricevuto un misterioso regalo dalla fidanzata ed ex corteggiatrice. Una boccetta di profumo accompagnata da un biglietto di poche parole, i quali hanno subito fatto pensare al ragazzo che fosse un modo della compagna per mettere fine alla loro ...

