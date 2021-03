Andrea Zelletta e Natalia Paragoni cicogna in arrivo | Sogno ad occhi aperti

(Di mercoledì 31 marzo 2021)stanno progettando un grande futuro insieme. Tra i loro progetti, ci sarebbe anche un figlio. Dopo la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 2020‘,è infatti diventato molto attivo sui social e non può fare a meno di condividere scatti riguardanti la sua vita privata e la sua quotidianità. E’ inoltre ormai noto il suo amore per la bella, con cui sta iniziando a pensare di costruire una vera e propria famiglia.vogliono un figlio: “Stiamo provando” Nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale ‘Nuovo‘,ha confessato che la coppia sta iniziando a fare grandi progetti per il ...

GiuseppeporroIt : Akash Kumar lancia delle frecciatine al suo collega Andrea Zelletta: ecco le sue parole #isoladeifamosi… - IsaeChia : #Isola 15, #AkashKumar: '#AndreaZelletta un vero modello? Io sono uno dei 50 uomini più belli del mondo' - etakuIIat : akkashati che ancora parla di andrea zelletta come se mai fregasse a qualcuno il suo punto di vista su una persona che nemmeno lo calcola - os_anna_eh : Il link all'articolo #tzvip - __hope0___ : Ma avevamo bisogno di questo personaggio ego riferito in tv?#tzvip -

Dopo essersene beccate quattro dalla Blasi e aver appellato come 'morti di fame' la Lamborghini e Tommaso Zorzi, eccolo tornare alla carica contro un altro ex GF Vip 5:aka Comodino ...... in una diretta su Instagram il modello ha non esitato a rivolgere parole anche piuttosto spiacevoli nei confronti dell'ex concorrente del Grande Fratello,. Come riportato dal sito ...Akash Kumar durante una diretta ha parlato male di Andrea Zelletta, ma cosa ha detto? E perché? Leggi le sue parole all'interno!Akash Kumar è ormai senza filtri e non ha remore nel dire ciò che pensa, come ha dimostrato parlando del suo rapporto con Andrea Zelletta ...