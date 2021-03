Andrea Scanzi sospeso da Cartabianca dopo inchiesta su vaccino, chi è il giornalista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Andrea Scanzi non ha partecipato ieri sera alla puntata di #Cartabianca su Rai3, a differenza di quanto era stato annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer, a spiegare di aver sospeso la partecipazione del giornalista del Fatto quotidiano - finito nell'occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come "riservista" e "caregiver" dei suoi genitori - dopo aver appreso della decisione della Rai di investire il Comitato etico della vicenda. La procura di Arezzo, sulla vaccinazione del giornalista 47enne, ha aperto un fascicolo. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021)non ha partecipato ieri sera alla puntata di #su Rai3, a differenza di quanto era stato annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer, a spiegare di averla partecipazione deldel Fatto quotidiano - finito nell'occhio del ciclone per aver ricevuto ilcome "riservista" e "caregiver" dei suoi genitori -aver appreso della decisione della Rai di investire il Comitato etico della vicenda. La procura di Arezzo, sulla vaccinazione del47enne, ha aperto un fascicolo.

