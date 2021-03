Andrea Scanzi, dopo il ‘caso vaccino’ la decisione di Bianca Berlinguer: “Per mia responsabilità” (Di mercoledì 31 marzo 2021) dopo l’enorme polverone che si è sollevato sulla figura del giornalista Andrea Scanzi, sono iniziate ad arrivare le prime ripercussioni mediatiche. La sua partecipazione nel programma CartaBianca, diretto da Bianca Berlinguer, è stata sospesa, come affermato dalla stessa conduttrice in apertura di puntata. Sospesa, è opportuno ribadirlo. Il che fa ritenere che si tratti di una scelta provvisoria. Una decisione che sarebbe stata al vaglio degli uffici competenti della Rai, ma che è stata anticipata dalla stessa conduttrice della trasmissione di Rai 3. “A questo talk di CartaBianca avrebbe dovuto partecipare anche Andrea Scanzi, invitato da me in trasmissione”, ha esordito Bianca ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 31 marzo 2021)l’enorme polverone che si è sollevato sulla figura del giornalista, sono iniziate ad arrivare le prime ripercussioni mediatiche. La sua partecipazione nel programma Carta, diretto da, è stata sospesa, come affermato dalla stessa conduttrice in apertura di puntata. Sospesa, è opportuno ribadirlo. Il che fa ritenere che si tratti di una scelta provvisoria. Unache sarebbe stata al vaglio degli uffici competenti della Rai, ma che è stata anticipata dalla stessa conduttrice della trasmissione di Rai 3. “A questo talk di Cartaavrebbe dovuto partecipare anche, invitato da me in trasmissione”, ha esordito...

Advertising

meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - lucianonobili : Incredibile che ad Andrea #Scanzi, furbetto del vaccino, sia consentito di raccontare ancora una volta le sue menzo… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE Il Comitato Etico della Rai “valuta una sospensione” per Andrea Scanzi su Rai3 Con tutto quel che si vede in… - giornalorg : - giornalorg : -