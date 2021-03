Andrea Orlando: "Non è il momento di riaprire" (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Mi sembra che porti fuoristrada discutere come si apre mentre aumenta il numero dei contagi e soprattutto aumenta la velocità dei contagi. Il fatto è che la variante inglese è così predominante e quindi è più rapida la trasmissione. Io francamente questa discussione su come si apre se scendono i contagi, la farei quando scenderanno e non adesso. Mi concentrerei come si accelera la vaccinazione”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’intervista a Sky. Il ministro annuncia poi che è “allo studio” una norma che riguarderà la “inidoneità” degli operatori sanitari che non si vaccinano contro Covid-19. “Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ha delle precise funzioni soprattutto nell’ambito sanitario: è allo studio una norma che tiene conto delle funzioni che ognuno svolge e prevede la possibilità di inidoneità per chi non si vaccina, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Mi sembra che porti fuoristrada discutere come si apre mentre aumenta il numero dei contagi e soprattutto aumenta la velocità dei contagi. Il fatto è che la variante inglese è così predominante e quindi è più rapida la trasmissione. Io francamente questa discussione su come si apre se scendono i contagi, la farei quando scenderanno e non adesso. Mi concentrerei come si accelera la vaccinazione”. Così il ministro del Lavoroin un’intervista a Sky. Il ministro annuncia poi che è “allo studio” una norma che riguarderà la “inidoneità” degli operatori sanitari che non si vaccinano contro Covid-19. “Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ha delle precise funzioni soprattutto nell’ambito sanitario: è allo studio una norma che tiene conto delle funzioni che ognuno svolge e prevede la possibilità di inidoneità per chi non si vaccina, ...

