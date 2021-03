Ancora scintille per il gol fantasma di Cristiano Ronaldo contro la Serbia, Mitrovic: “Non credo palla sia entrata…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gol oppure no? A vedere le immagini verrebbe da dire che la palla fosse nettamente oltre la linea di porta. Stiamo parlando del gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo e al suo Portogallo contro la Serbia nella sfida di qualificazione ai mondiali in Qatar. Una decisione che aveva fatto infuriare proprio l'asso portoghese reo di aver anche gettato la fascia da capitano a terra dalla rabbia.Se la reazione a caldo dell'attaccante della Juventus era stata bella forte, chissà adesso che l'autore di quel "salvataggio" Stefan Mitrovic ha replicato alle tante polemiche parlando al portale Novosti.Mitrovic replica a CR7: "Non credo la palla sia entrata""Cristiano Ronaldo ha il suo punto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gol oppure no? A vedere le immagini verrebbe da dire che lafosse nettamente oltre la linea di porta. Stiamo parlando del golnon assegnato ae al suo Portogallolanella sfida di qualificazione ai mondiali in Qatar. Una decisione che aveva fatto infuriare proprio l'asso portoghese reo di aver anche gettato la fascia da capitano a terra dalla rabbia.Se la reazione a caldo dell'attaccante della Juventus era stata bella forte, chissà adesso che l'autore di quel "salvataggio" Stefanha replicato alle tante polemiche parlando al portale Novosti.replica a CR7: "Nonlasia entrata""ha il suo punto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scintille Tina Pica e le sue 137 candeline: un compleanno da ricordare ... madre amorevole e "rassegnata" è un'icona della figura materna del Sud che ancora trattiene i suoi tratti distintivi negli archetipi napoletani. Pica e De Filippo fanno scintille Due imponenti ...

MotoGP - Motomatricole 2021, Qatar - VOTA - FormulaPassion.it Di sicuro saranno scintille tra i due il prossimo weekend. Luca Marini, al contrario degli altri due debuttanti, deve ancora trovare il giusto feeling per esprimere un potenziale comunque ...

Questione-sicurezza, ancora scintille tra le opposizioni La Nazione Cremonese entra a gamba tesa in campionato, scintille con Almevilla e primi tre punti conquistati È una bella Cremonese quella che conquista i primi tre punti di stagione a spese di Villa d'Almè, magari non ancora splendente come potrebbe, ma con una decisa marcia in più rispetto ai primi due appu ...

Questione-sicurezza, ancora scintille tra le opposizioni Ancora scintille tra le opposizioni. "Ci sono voluti anni di battaglie", sono i Fratelli d’Italia a rivendicare a Castiglione del Lago la nascita della "Commissione Sicurezza ed Emergenze" oltre al po ...

