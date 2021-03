Anche senza vaccino ci si potrà muovere in Ue. Tajani spiega il certificato verde digitale (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha proposto un certificato per consentire la libera circolazione dei cittadini dell’Unione nei prossimi mesi. Formiche.net ha chiesto un commento ad Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e in passato commissario europeo e presidente dell’Europarlamento. Come funzionerà questo certificato e come si farà? Il certificato verde digitale è una prova attestante che una persona è stata vaccinata, ha ottenuto un risultato negativo al test oppure è guarita dal COVID-19. Sarà gratuito, in formato digitale o cartaceo, protetto, valido in tutto il territorio dell’Unione. La proposta della Commissione va nella giusta direzione per una riapertura graduale e in sicurezza delle frontiere. Un primo passo importante per far ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha proposto unper consentire la libera circolazione dei cittadini dell’Unione nei prossimi mesi. Formiche.net ha chiesto un commento ad Antonio, vicepresidente di Forza Italia e in passato commissario europeo e presidente dell’Europarlamento. Come funzionerà questoe come si farà? Ilè una prova attestante che una persona è stata vaccinata, ha ottenuto un risultato negativo al test oppure è guarita dal COVID-19. Sarà gratuito, in formatoo cartaceo, protetto, valido in tutto il territorio dell’Unione. La proposta della Commissione va nella giusta direzione per una riapertura graduale e in sicurezza delle frontiere. Un primo passo importante per far ...

