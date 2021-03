Among Us: la mappa gratuita The Airship arriva oggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) InnerSloth ha mantenuto le promesse e ha rilasciato, oggi, la nuova mappa gratuita per Among Us: The Airship. Il quadro, svelato durante gli scorsi Game Awards di dicembre, è disponibile gratuitamente dal 31 marzo e introduce nuove stanze, obiettivi e abilità di movimento, tra cui le scale. Consente, inoltre, ai giocatori di scegliere le proprie stanze di partenza. Si tratta di una gradita aggiunta per tutti i giocatori, dato che delle tre mappe già presenti, solo quella base, The Skeld, era gratuita. Nel tweet che annuncia il rilascio, Innersloth identifica, tra le novità, nuove missioni e nuove stanze di partenza, nonché un "preliminary account system" studiato per migliorare la sicurezza degli account e prevenire comportamenti scorretti da parte di cheater e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) InnerSloth ha mantenuto le promesse e ha rilasciato,, la nuovaperUs: The. Il quadro, svelato durante gli scorsi Game Awards di dicembre, è disponibilemente dal 31 marzo e introduce nuove stanze, obiettivi e abilità di movimento, tra cui le scale. Consente, inoltre, ai giocatori di scegliere le proprie stanze di partenza. Si tratta di una gradita aggiunta per tutti i giocatori, dato che delle tre mappe già presenti, solo quella base, The Skeld, era. Nel tweet che annuncia il rilascio, Innersloth identifica, tra le novità, nuove missioni e nuove stanze di partenza, nonché un "preliminary account system" studiato per migliorare la sicurezza degli account e prevenire comportamenti scorretti da parte di cheater e ...

