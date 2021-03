Amici: aperto il televoto per il preferito (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ad Amici finalmente il pubblico potrà dire la sua sugli allievi di quest’anno: la produzione ha deciso di accontentare le richieste dei tanti fan del talent, prevedendo la possibilità di un televoto per decidere il preferito della categoria ballo e della categoria canto. Si può votare fino a questa sera, al termine della puntata su Italia 1. Finalmente il pubblico di Amici potrà dire la sua sui talenti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Adfinalmente il pubblico potrà dire la sua sugli allievi di quest’anno: la produzione ha deciso di accontentare le richieste dei tanti fan del talent, prevedendo la possibilità di unper decidere ildella categoria ballo e della categoria canto. Si può votare fino a questa sera, al termine della puntata su Italia 1. Finalmente il pubblico dipotrà dire la sua sui talenti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

tuttopuntotv : Amici 20: aperto un televoto a sorpresa, ecco cosa sta succedendo #amici20 #amici2020 - AnnaRDelorenzo : RT @MMirella28: #HoAncora I miei bellissimi amici di quando ho aperto Twitter Sono molti anni ,che ci conosciamo virtualmente, Abbiamo dur… - martimessi9 : RT @Martina82377793: ?????? SE AVETE FATTO QUESTO ERRORE, IL TELEVOTO È APERTO FINO ALLE 19:30 ANCHE SE NON C’È AMICI IN ONDA QUINDI PRENDETE… - ronnieiicf : RT @Martina82377793: ?????? SE AVETE FATTO QUESTO ERRORE, IL TELEVOTO È APERTO FINO ALLE 19:30 ANCHE SE NON C’È AMICI IN ONDA QUINDI PRENDETE… - Gioo_Gioo00 : RT @Martina82377793: ?????? SE AVETE FATTO QUESTO ERRORE, IL TELEVOTO È APERTO FINO ALLE 19:30 ANCHE SE NON C’È AMICI IN ONDA QUINDI PRENDETE… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici aperto Il teatro emotivo è un atto politico. Dal carcere alla questione di genere. Avevo diversi amici i cui volti poi ritrovavo sul giornale. Lecce quindi mi sembrava quasi un ... Il primo laboratorio nella sezione maschile è stato difficilissimo: non avevano mai aperto le porte a ...

Il bar dove è "vietato parlare di Covid" ... "mi attengo a tutte le norme, non esco di casa, se non per lavoro, non incontro gli amici. Però ho ... Il suo invito, a cuore aperto, è stato subito raccolto : per tutto il giorno nessuno ha nominato l'...

Il pubblico c'è ad Amici, mentre all'aperto in uno stadio è vietato. Ipocrisia pura tutta italiana Labaro Viola Amici 20, annuncio importante: cosa succederà oggi Arriva un annuncio importante su Amici 20, riguarda tutti gli allievi: di seguito vi raccontiamo cosa succederà oggi ...

Alessandro Borghese negativo al Covid: "Amici ora posso abbracciare le mie figlie" Il tenero video con cui Alessandro Borghese, mimando le parole di una delle sue bambine, comunica ai suoi fan di essere guarito dal Covid-19 dopo un lungo periodo alle prese con i sintomi della malat ...

Avevo diversii cui volti poi ritrovavo sul giornale. Lecce quindi mi sembrava quasi un ... Il primo laboratorio nella sezione maschile è stato difficilissimo: non avevano maile porte a ...... "mi attengo a tutte le norme, non esco di casa, se non per lavoro, non incontro gli. Però ho ... Il suo invito, a cuore, è stato subito raccolto : per tutto il giorno nessuno ha nominato l'...Arriva un annuncio importante su Amici 20, riguarda tutti gli allievi: di seguito vi raccontiamo cosa succederà oggi ...Il tenero video con cui Alessandro Borghese, mimando le parole di una delle sue bambine, comunica ai suoi fan di essere guarito dal Covid-19 dopo un lungo periodo alle prese con i sintomi della malat ...