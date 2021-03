Amici 20, Stefano De Martino e Rosa Di Grazia: il “like” sospetto (Di mercoledì 31 marzo 2021) QUALCHE PREFERENZA AD Amici ? Il celebre ballerino Stefano De Martino, ex concorrente di Amici, fa parte della giuria esterna delle puntate del serale di questa ventesima edizione di Amici. Forse però preferisce qualche ballerino rispetto ad altri? LEGGI ANCHE Amici 20, LA SECONDA PUNTATA DEL SERALE Rosa È LA PIÙ DISCUSSA La ballerina Rosa Di Grazia, in squadra con Lorella Cuccarini, è una delle concorrenti più discussi di quest’attuale edizione di Amici. Non è soltanto Alessandra Celentano che non apprezza il suo talento, ma anche molti seguaci del programma tv Mediaset. Il pubblico più volta ha inveito contro di lei nei post dedicati nella pagina Instagram ufficiale ed anche alcuni esponenti del professionismo del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) QUALCHE PREFERENZA AD? Il celebre ballerinoDe, ex concorrente di, fa parte della giuria esterna delle puntate del serale di questa ventesima edizione di. Forse però preferisce qualche ballerino rispetto ad altri? LEGGI ANCHE20, LA SECONDA PUNTATA DEL SERALEÈ LA PIÙ DISCUSSA La ballerinaDi, in squadra con Lorella Cuccarini, è una delle concorrenti più discussi di quest’attuale edizione di. Non è soltanto Alessandra Celentano che non apprezza il suo talento, ma anche molti seguaci del programma tv Mediaset. Il pubblico più volta ha inveito contro di lei nei post dedicati nella pagina Instagram ufficiale ed anche alcuni esponenti del professionismo del ...

GiuseppeporroIt : Amici 20, Stefano De Martino 'prende le distanze' da Rosa Di Grazia? Il like che insinua il dubbio (FOTO) #amici20… - crawlingbacktus : RT @pezslaugh: Mi fa ridere come voi che non conoscete minimamente Tommaso di persona vi permettete di giudicare Cristina, Stefano e altri… - harry1feb : RT @pezslaugh: Mi fa ridere come voi che non conoscete minimamente Tommaso di persona vi permettete di giudicare Cristina, Stefano e altri… - pezslaugh : Mi fa ridere come voi che non conoscete minimamente Tommaso di persona vi permettete di giudicare Cristina, Stefano… - _amiciloves_ : RT @LadyCarotene_: Stefano, hai fatto carriera anche se non hai vinto Amici. La Cele nei suoi pensieri : NON NELLA DANZA, Maria. #Amici20… -