Amici 20 | il pubblico si prepara a votare | il daytime di oggi 31 marzo

TORNA IL TELEVOTO AD Amici 20 Il pubblico di Amici 20, oggi 31 marzo, ha il suo momento decisionale per votare il proprio ballerino e il proprio cantante preferito. LEGGI ANCHE Amici 20, IL daytime SU ITALIA 1 DEL 30 marzo L'ANNUNCIO AI CONCORRENTI La puntata del daytime di oggi 31 marzo, andata in onda su Canale 5 alle ore 16.10, inizia con una sorpresa per tutti gli allievi della scuola di Amici. I ragazzi e le ragazze del programma tv Mediaset s'interfacciano per la prima volta con il loro pubblico da casa. Finora l'unica fetta di pubblico che ha avuto la possibilità di votare il proprio concorrente preferito, è ...

