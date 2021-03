Ama: a Roma emergenza rifiuti, dalle 18 raccolta bloccata in 4 Municipi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – Pasqua porta l’emergenza rifiuti a Roma. In una lettera inviata alla Regione Lazio, a Roma Capitale, alla Prefettura capitolina e alla Procura della Repubblica di Roma, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, l’Ama ha annunciato che a causa delle conseguenze legate alla chiusura della discarica di Roccasecca e dell’assenza di impianti alternativi dove inviare a trattamento 365 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati, dalle 18 di oggi ci sara’ la “pressoche’ totale contrazione della raccolta” nei Municipi 11, 12, 13 e 14 e a prefigurare oltre 2.000 tonnellate di immondizia in strada entro martedi’, con accumuli in tutta la citta’. “Senza escludere possibili criticita’ nell’intera citta’ di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)– Pasqua porta l’. In una lettera inviata alla Regione Lazio, aCapitale, alla Prefettura capitolina e alla Procura della Repubblica di, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, l’Ama ha annunciato che a causa delle conseguenze legate alla chiusura della discarica di Roccasecca e dell’assenza di impianti alternativi dove inviare a trattamento 365 tonnellate al giorno diindifferenziati,18 di oggi ci sara’ la “pressoche’ totale contrazione della” nei11, 12, 13 e 14 e a prefigurare oltre 2.000 tonnellate di immondizia in strada entro martedi’, con accumuli in tutta la citta’. “Senza escludere possibili criticita’ nell’intera citta’ di ...

