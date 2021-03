Altamura | insegue e investe con fuoristrada cinghiale nel Parco dell' Alta Murgia | 45enne denunciato

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono partite dalla diffusione di un video tramite whatsapp le indagini dei Carabinieri Forestalia Stazione '' di Ruvo di Puglia che hanno portato a denunciare undi Spinazzola, per ...

Parallelamente veniva svolta altra attività da parte del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia e dai veterinari dell'Asl Ba Siavb Nord a Ruvo di Puglia su un altro video virale ... Sono partite dalla diffusione di un video tramite whatsapp le indagini dei Carabinieri Forestali della Stazione "Parco" di Ruvo di Puglia che hanno portato a denunciare un 45enne di Spinazzola, per es ...