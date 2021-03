"Allora dite fuori dall'Europa". Senaldi, dati alla mano: il "paradosso" che manda tutti in tilt a DiMartedì | Video (Di mercoledì 31 marzo 2021) tutti contro le regioni, soprattutto la Lombardia a guida centrodestra. E Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, smaschera l'ipocrisia della sinistra. "Se la pandemia ha dimostrato che hanno fallito le regioni, ha dimostrato che ha fallito anche l'Europa. E Allora chi dice niente autonomia alle regioni dovrebbe dire anche fuori dall'Europa". "Sa perché è un'estremizzazione? - ribatte il segretario della Cgil Fausto Landini, arrampicandosi sugli specchi -. Il problema vero non è che ha fallito l'Europa, è che l'Europa non c'è". "E Allora tanto vale uscire", ribatte il direttore dei Libero. "Ho la sensazione - prosegue il sindacalista 'rosso' - che la multinazionale abbia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)contro le regioni, soprattutto la Lombardia a guida centrodestra. E Pietro, ospite di Giovanni Floris a, smaschera l'ipocrisia della sinistra. "Se la pandemia ha dimostrato che hanno fallito le regioni, ha dimostrato che ha fallito anche l'. Echi dice niente autonomia alle regioni dovrebbe dire anche". "Sa perché è un'estremizzazione? - ribatte il segretario della Cgil Fausto Landini, arrampicandosi sugli specchi -. Il problema vero non è che ha fallito l', è che l'non c'è". "Etanto vale uscire", ribatte il direttore dei Libero. "Ho la sensazione - prosegue il sindacalista 'rosso' - che la multinazionale abbia ...

Advertising

girasol44247939 : RT @sam_samu24: E anche oggi ne ho combinata una delle mie ?? ho spazzolato la pappa di Pedro??! Ecchecavolo, sono un'attivista contro lo spr… - Aimer63 : RT @Apololega: Cazzaballa odia le polemiche, perciò scrivi quel che ti pare purché resti nella tua TL. Come dite? Perché allora Cazzaballa,… - g_sr : RT @creTania_: Avete davvero bisogno del panino gourmet condito con battuto di fassona e insalatina di campo? Io dico di no, voi no, ma mag… - half_blade : RT @flaviadibenedet: Se siete tanto stanchi delle persone come dite di continuo allora questo lockdown dovrebbe essere un vero paradiso per… - flaviadibenedet : Se siete tanto stanchi delle persone come dite di continuo allora questo lockdown dovrebbe essere un vero paradiso per voi. -