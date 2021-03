ALLE RADICI DEL TALENTO | NASCONO I CENTRI DI FORMAZIONE WEPN

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il progetto affiliazioni del Pordenone Calciosi evolve ed entra in una nuova dimensione. Il club ha deciso di individuare delle società sul territorio –è già presente in 7 province fra Friuli Venezia Giulia e Veneto – a cui affidare l’incarico di diventaredigiovanile neroverde. Il primo accordo ufficiale è stato siglato con l’Eclisse Carenipievigina, che diventa così la 42esima realtà gemellata. L’incontro per sancire l’intesa si è svolto nella sede dell’azienda Eclisse Srl a Pieve di Soligo, alla presenza di Gabriella Campodall’Orto, presidente del club e titolare dell’Eclisse Srl, del direttore generale del club stesso Luciano Tittonel, del responsabile del Settore giovanile del Pordenone Denis Fiorin e del presidente Mauro Lovisa. Quest’ultimo in doppia veste: ...

