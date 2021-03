Allarme mascherine, quelle di stoffa sono a rischio: 'Passa il 95% delle particelle' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le mascherine di stoffa non sono sicure? A sostenerlo è un test di laboratorio effettuato dalla Fonderia Mestieri di Torino: 'Queste mascherine sono me***a - dice a 'Fuori dal Coro' , il titolare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ledinonsicure? A sostenerlo è un test di laboratorio effettuato dalla Fonderia Mestieri di Torino: 'Questeme***a - dice a 'Fuori dal Coro' , il titolare ...

Advertising

CecchiniMc : Allarmismo interessato (alle vendite). Apertura #Messaggero; il virus muta, carica virale doppia, allarme Lazio, ti… - leone52641 : RT @ninorodi: Corona*virus, l'allarme degli scienziati: BASTA DISTANZIAMENTO E MASCHERINE - OggiNotizie - ettoreb74 : Il Texas riapre tutto e sfida Biden: via le mascherine ma è allarme quarta ondata - Lella2021 : Guarda 'Allarme mascherine: 'Sicure come una sciarpa'' su Mediaset Play - patriziagatto3 : RT @fuoridalcorotv: Ecco quali sono le mascherine da non usare #Fuoridalcoro -