Alitalia | sollievo a metà per i dipendenti | pagato il 50% degli stipendi Cresce la tensione tra Roma e Bruxelles

Gli stipendi di Alitalia sono stati pagati oggi al 50% con valuta al primo aprile. Lo si apprende da fonti sindacali. Il rimanente sarà pagato nel momento in cui l'azienda avrà visibile, sul proprio conto, la somma dei ristori decisi dal governo. Oggi si è svolto l'incontro tra rappresentanze dei lavoratori e commissari straordinari della compagnia. "Oggi non c'è stata alcuna schiarita, noi insistiamo nel ritenere necessaria la partenza di Ita attraverso 3 trattative private: aviation, manutenzione e handling (servizi di terra, ndr) venendo meno a quello che chiede l'Ue. L'Europa esige azioni non percorribili se si vuole un'azienda competitiva sul mercato, crea palesemente vantaggio per i concorrenti. Noi chiediamo di far prevalere l'interesse nazionale". Cosìl segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi.

