Alitalia | sindacati | avviare subito newco Ita | piano robusto con almeno 75 aerei per estate**

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "E' necessarioimmediatamente laIta". A chiederlo sono iFilt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che oggi hanno incontrato i commissari straordinari di Alitalia Fava, Leogrande, e Santosuosso. Ichiedono "che si mettano in campo tre trattative private, per i tre diversi asset (Aviation, Manutenzione e Handling) che portino rapidamente alla partenza della nuova azienda, con unindustriale piùche preveda75per l'estate 2021,105 nel 2022 e la salvaguardia di tutti i lavoratori".

Advertising

feof81 : RT @AndreaGiuricin: Perché una buona parte della #politica vuole gestire #Alitalia con i soldi dei contribuenti italiani? - alfazerouno2 : Le corporazioni grandi e piccole. Ultimo - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Caso Alitalia, il sottosegretario Durigon assicura:'stipendi pagati nei prossimi giorni' al termine dell'incontro con i s… - b_polidori88 : Senza un piano industriale di rilancio, per #Alitalia si prospettano stipendi a singhiozzo e magri ristori. Lo riba… - DavideCrusader : @max_ronchi Hai ragione perché i sindacati sono il cancro principale del corporativismo italiano. Ma Berlusconi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : **Alitalia sindacati

- aggiungono - e' un pezzo del tessuto industriale del Paese, basti pensare al ruolo della compagnia sulla prossima stagione turistica, e coinvolge tantissimi lavoratori. E' giunto il ...Al momento è in corso l'incontro trae commissari di. .Il restante 50%, riferiscono fonti sindacali, sarà pagato nel momento in cui l’azienda riceverà i ristori decisi dal governo e sbloccati dall’Ue ...(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Gli stipendi di Alitalia sono stati pagati oggi al 50% con valuta al primo aprile. Lo si apprende da fonti sindacali. Il rimanente sarà pagato nel momento in cui l'azienda avrà ...