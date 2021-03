Alitalia e il caso della continuità territoriale con la Sardegna: la Regione non dà le carte all’imprenditore che vuol fare concorrenza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Negli ultimi tre anni e mezzo Alitalia ha ricevuto 117 milioni di euro di fondi pubblici per gestire la continuità territoriale dei residenti e nativi sardi. Regione Sardegna però non rende accessibili gli atti amministrativi grazie ai quali ha potuto versare questi importi alla compagnia di bandiera commissariata dal 2 maggio 2017, nonostante due sentenze la obblighino a farlo a favore dell’azienda concorrente People Fly. Il Tar sardo nel 2017 e il Consiglio di Stato nel 2018 hanno sancito l’obbligo per la Regione di consegnare le carte su cui studiare il sistema di concessione della continuità territoriale sarda – dal 2019 affidato in esclusiva su tutte le tratte ad Alitalia – in quanto operatore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Negli ultimi tre anni e mezzoha ricevuto 117 milioni di euro di fondi pubblici per gestire ladei residenti e nativi sardi.però non rende accessibili gli atti amministrativi grazie ai quali ha potuto versare questi importi alla compagnia di bandiera commissariata dal 2 maggio 2017, nonostante due sentenze la obblighino a farlo a favore dell’azienda concorrente People Fly. Il Tar sardo nel 2017 e il Consiglio di Stato nel 2018 hanno sancito l’obbligo per ladi consegnare lesu cui studiare il sistema di concessionesarda – dal 2019 affidato in esclusiva su tutte le tratte ad– in quanto operatore di ...

