Alitalia deve volare. Con o senza Europa. Parla Maurizio Lupi (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia, per mezzo del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, deve imporsi sull’Europa, desiderosa di una compagnia formato mini e priva di molti suoi asset, a cominciare dagli slot. E pazienza se nel 2020, l’anno della grande pandemia che ha demolito i bilanci dei vettori di mezzo mondo, Alitalia ha perso quasi mezzo miliardo (484 milioni per la precisione, se non altro 135 in meno del 2019). Il progetto deve andare avanti e la compagnia tornare a volare sotto l’insegna Ita (la newco 100% Tesoro). Peccato che le trattative con l’Ue si siano arenate e tutto sia finito in un pericoloso stallo, con evidenti problemi di cassa della compagnia, che almeno per ora ha pagato solo la metà degli stipendi. Maurizio Lupi, che raramente Parla di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia, per mezzo del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti,imporsi sull’, desiderosa di una compagnia formato mini e priva di molti suoi asset, a cominciare dagli slot. E pazienza se nel 2020, l’anno della grande pandemia che ha demolito i bilanci dei vettori di mezzo mondo,ha perso quasi mezzo miliardo (484 milioni per la precisione, se non altro 135 in meno del 2019). Il progettoandare avanti e la compagnia tornare asotto l’insegna Ita (la newco 100% Tesoro). Peccato che le trattative con l’Ue si siano arenate e tutto sia finito in un pericoloso stallo, con evidenti problemi di cassa della compagnia, che almeno per ora ha pagato solo la metà degli stipendi., che raramentedi ...

