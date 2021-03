Alitalia | affidato al Governo il mandato di negoziare con l’Ue il piano per Ita

(Di mercoledì 31 marzo 2021)aldicon Ue il rilancio di. La decisione è stata presa dopo il Cdm. ROMA –alildiconil rilancio die la definizione delper Ita. Come riferito dall’Ansa, a margine del Consiglio dei ministri è andato in scena un vertice molto breve tra i ministri competenti. Nei prossimi giorni, quindi, un nuovo confronto con Bruxelles per trovare un’intesa. L’obiettivo resta quello di poter ripartire prima dell’estate per cercare di sfruttare il turismo per il rilancio della compagnia. Discontinuità con il passato Sono state ore molte confuse per. “E’ stata valutata la situazione alla ...

Per il salvataggio di'il mandato del governo è negoziare con l'Unione Europea un piano per la newco Ita in grado ... È questo il compitoai ministeri dell'economia, dello sviluppo ...È questo il compitoal Mef, Mise e Mims". Così fonti del Mise al termine dell'incontro che si è tenuto a Chigi a margine del Cdm tra i ministri Giorgetti, Franco e Giovannini. ."Il mandato del governo è negoziare con l'Ue un piano per la newco Ita in grado di mantenersi da sola, di non pesare sulla collettività. Il piano deve essere ulteriormente affinato per raggiungere l'o ...Il mandato del governo è negoziare con l’Ue un piano per la Newco ita in grado di mantenersi da sola, di non pesare sulla collettività. Il piano deve essere ulteriormente affinato per raggiungere ...