Alexei Navalny inizierà uno sciopero della fame in carcere, per ricevere cure mediche adeguate (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’oppositore politico russo Alexei Navalny ha fatto sapere tramite i suoi avvocati che inizierà uno sciopero della fame nella prigione russa in cui si trova, fino a quando non avrà ricevuto cure mediche adeguate per le sue condizioni di salute. Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’oppositore politico russoha fatto sapere tramite i suoi avvocati cheunonella prigione russa in cui si trova, fino a quando non avrà ricevutoper le sue condizioni di salute.

