Alexander Bublik a Jannik Sinner: “Non sei umano. Hai 15 anni e giochi così…Bel lavoro!” – VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) Jannik Sinner è venuto a capo di un match dalle innumerevoli insidie nel corso dei quarti di finale del Masters1000 di Miami. L’estroso kazako Alexander Bublik non ha mai concesso punti di riferimento, affidandosi all’improvvisazione e variando il più possibile i colpi. L’altoatesino ha faticato ad adattarsi, non ha trovato il ritmo del suo gioco con facilità ed è finito in svantaggio di un break in entrambi i set. Tuttavia è rimasto sempre con la testa ben piantata nella partita: con concentrazione, talento e sangue freddo è riuscito a sbrogliare una matassa intricata, riuscendo a liberarsi della tela tesa dal rivale. Alla fine l’italiano si è imposto con il punteggio di 7-6 (5), 6-4. Per la prima volta in carriera il nativo di San Candido è approdato in una semifinale di un Masters1000 e, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)è venuto a capo di un match dalle innumerevoli insidie nel corso dei quarti di finale del Masters1000 di Miami. L’estroso kazakonon ha mai concesso punti di riferimento, affidandosi all’improvvisazione e variando il più possibile i colpi. L’altoatesino ha faticato ad adattarsi, non ha trovato il ritmo del suo gioco con facilità ed è finito in svantaggio di un break in entrambi i set. Tuttavia è rimasto sempre con la testa ben piantata nella partita: con concentrazione, talento e sangue freddo è riuscito a sbrogliare una matassa intricata, riuscendo a liberarsi della tela tesa dal rivale. Alla fine l’italiano si è imposto con il punteggio di 7-6 (5), 6-4. Per la prima volta in carriera il nativo di San Candido è approdato in una semifinale di un Masters1000 e, ...

Advertising

Coninews : ? UN'ALTRA MAGIA DI SINNER ? Battuto anche Alexander Bublik per 7-6 6-4! Al #MiamiOpen @janniksin vola in semifina… - Chrismorv92 : RT @lorenzofares: 'TU NON SEI UMANO!' Alexander Bublik ???? a Jannik #Sinner ???? a fine match SINTESI PERFETTA ?????? @janniksin #tennis #ATPT… - paoloangeloRF : RT @lorenzofares: 'TU NON SEI UMANO!' Alexander Bublik ???? a Jannik #Sinner ???? a fine match SINTESI PERFETTA ?????? @janniksin #tennis #ATPT… - MPAPA090 : RT @lorenzofares: 'TU NON SEI UMANO!' Alexander Bublik ???? a Jannik #Sinner ???? a fine match SINTESI PERFETTA ?????? @janniksin #tennis #ATPT… - TooreViola : RT @perchetendenza: 'Jannik': Perché Jannik Sinner ha battuto 7-6(5), 6-4 il kazako Alexander Bublik e si è qualificato per la semifinale d… -