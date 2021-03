Alessandra Necci | gli scontri al femminile nel PD

(Di mercoledì 31 marzo 2021), in una intervista, concede un’opinione autorevole sulla ‘battaglia’ che vede coinvolte la Serracchiani e Madia del PD. “Non esiste la sorellanza, le donne sanno essere le peggiori nemiche delle donne”. Chi è? Dal suo curriculum on line, da sempre appassionata e attenta studiosa di Storia, Letteratura greca e latina, Letteratura italiana

E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos la scrittrice(il suo ultimo libro per Marsilio, 'Al cuore dell'Impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere') sul 'duello' ...L'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, dopo la recente presentazione del libro didedicato proprio alle figure femminili che hanno accompagnato la parabola umana e ..."Non sono mai stata affascinata dagli scontri al femminile, preferisco piuttosto discutere di progettualità. E poi non credo esista questa sorta di sorellanza di cui si parla tanto. A volte le donne s ...