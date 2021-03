Albergatore furbetto del terremoto | incassa i rimborsi ma non ha mai servito pasti agli sfollati

Advertising

CIVITANOVA - Denunciato undel terremoto per aver percepito fondi delle Regione senza aver sfamato, come aveva dichiarato, gli sfollati. Aveva richiesto e ottenuto i rimborsi dalla Regione Marche sostenendo di aver ...... con vista sulla spiaggia, come tra l'altro aveva proposto l'Matteo Rizzante che per il ... Nessuna gabola, nessun. L'ultimo Dpcm in merito è stato chiaro: raggiungere i propri '...CIVITANOVA – Denunciato un furbetto del terremoto per aver percepito fondi delle Regione senza aver sfamato, come aveva dichiarato, gli sfollati. Aveva richiesto e ottenuto i rimborsi dalla Regione ...L’assessore la bilancio del Comune di Rimini Gan Luca Brasini ringrazia la Guardia di Finanza per l’ultima operazione contro i “furbetti della tassa di soggiorno”; un “lavoro fatto a tutela della comu ...