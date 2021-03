Al via l'anno europeo delle ferrovie (Di mercoledì 31 marzo 2021) BRUXELLES - 2021 , ufficialmente lanciato oggi con un evento dedicato alla vigilia della riunione informale dei ministri dei trasporti dedicata sulle ferrovie. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) BRUXELLES - 2021 , ufficialmente lanciato oggi con un evento dedicato alla vigilia della riunione informale dei ministri dei trasporti dedicata sulle. ...

Advertising

enpaonlus : Dodici cani curati per un anno dall'Enpa di Pistoia, ora il Tribunale ne dispone il trasferimento: la protesta dei… - mitgov : Al via l’Anno europeo delle ferrovie’. @EU_Commission e la Presidenza portoghese - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - tonimuzifalconi : RT @ES1670: Pandemia un anno dopo: cosa sappiamo, cosa abbiamo imparato, come prepararsi alla prossima - valigiablu : RT @ES1670: Pandemia un anno dopo: cosa sappiamo, cosa abbiamo imparato, come prepararsi alla prossima -