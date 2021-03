Al via la partnership tra Sky e Disney in Italia (Di mercoledì 31 marzo 2021) A partire dal 1° Aprile, prende piede anche in Italia la partnership tra Sky e Disney con l’app di Disney+ che arriverà su Sky Q e Now Ottime notizie per gli abbonati Sky e Disney+. A partire dal 1° Aprile, infatti, sarà possibile guardare direttamente su Sky Q tutte le produzioni originali del servizio di streaming della casa di Topolino senza mai cambiare dispositivo. Sarà possibile trovare tutti i contenuti di Disney+ direttamente nella homepage di Q e sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box. Un accordo che arriva in Italia dopo aver già riscosso grande successo già nel Regno Unito e in Irlanda, e che presto verrà raggiunto anche da Germania e Austria. Cosa c’è di meglio di un unico dispositivo per passare dalle serie Sky original più attese come Speravo de ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 marzo 2021) A partire dal 1° Aprile, prende piede anche inlatra Sky econ l’app di+ che arriverà su Sky Q e Now Ottime notizie per gli abbonati Sky e+. A partire dal 1° Aprile, infatti, sarà possibile guardare direttamente su Sky Q tutte le produzioni originali del servizio di streaming della casa di Topolino senza mai cambiare dispositivo. Sarà possibile trovare tutti i contenuti di+ direttamente nella homepage di Q e sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box. Un accordo che arriva indopo aver già riscosso grande successo già nel Regno Unito e in Irlanda, e che presto verrà raggiunto anche da Germania e Austria. Cosa c’è di meglio di un unico dispositivo per passare dalle serie Sky original più attese come Speravo de ...

