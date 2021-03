Al Moscati di Avellino la metà dei pazienti oncologici rifiuta il vaccino anche Pfizer Il direttore Pizzuti | «Colpa del caos su AstraZeneca» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 marzo 2021) In Campania, all’azienda ospedaliera San Giuseppedi, sono cominciate le vaccinazioni contro il Coronavirus per i soggetti identificati come fragili dal piano nazionale e da quello regionale:cardiopatici, diabetici, nefropatici, immunodepressi, trapiantati e. Per la maggior parte delle categorie, contattate direttamente dalla struttura, l’adesione alla campagna è stata buona. Ma per quanto riguarda i, circa il 50% hato oppure ha preferito rinviare l’appuntamento. Come mai? «Dobbiamo migliorare la comunicazione, ilper la sospensione precauzionale diha impressionato tutti», spiega a Open ilgenerale dell’azienda ospedaliera, ...