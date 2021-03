Air Max “sataniche” con sangue umano, Nike fa causa al collettivo del rapper Lil Nas X: “Non supportiamo il satanismo, via dal mercato” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Nike si dissocia dalle “scarpe sataniche”. Un collettivo di artisti, Brooklyn Mschf, aveva deciso di lanciare l’ennesima provocazione: 666 paia, un numero non a caso, di Nike Air Max 97 total Black nella versione “Satan Shoes”. Nella suola della scarpa era stato inserito del liquido rosso contenente una goccia di sangue umano, donata dai membri del collettivo. Vendute a 1018 dollari (in riferimento a un verso della Bibbia), il modello è andato sold-out nel giro di meno un minuto. Merito, forse, anche della collaborazione con il rapper statunitense Lil Nas X. Non sono mancate le polemiche, e la Nike è stata accusata di promuovere il satanismo. Così, il noto brand ha deciso di citare in giudizio il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lasi dissocia dalle “scarpe”. Undi artisti, Brooklyn Mschf, aveva deciso di lanciare l’ennesima provocazione: 666 paia, un numero non a caso, diAir Max 97 total Black nella versione “Satan Shoes”. Nella suola della scarpa era stato inserito del liquido rosso contenente una goccia di, donata dai membri del. Vendute a 1018 dollari (in riferimento a un verso della Bibbia), il modello è andato sold-out nel giro di meno un minuto. Merito, forse, anche della collaborazione con ilstatunitense Lil Nas X. Non sono mancate le polemiche, e laè stata accusata di promuovere il. Così, il noto brand ha deciso di citare in giudizio il ...

