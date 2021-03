Advertising

ILOVEPACALCIO : #Europei #Under21: ecco quale sarà l’avversario dell’#Italia ai quarti - Ilovepalermocalcio - calciotoday_it : ?Tutto sul Portogallo, prossimo avversario dell' #Italia ai quarti dell'Europeo Under 21 - LaLuciM : RT @Bea_Mary84: Stasera lasciate perdere l’Italia con la Lituania che alle 21 c’è il nostro Jannik #Sinner ai quarti del torneo Master 1000… - sportli26181512 : Ai quarti l'Italia trova il Portogallo. Croazia avanti al 92', inglesi fuori: Ai quarti l'Italia trova il Portogall… - ACMonza : Ai quarti dell’Europeo U21 anche il Portogallo di Dany Mota che sfiderà l’Italia! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : quarti Italia

Non ci sarà l'Inghilterra aidell'Europeo Under 21, eliminata nella prima fase del torneo. Vi approda come prima del proprio raggruppamento e tra le favorite assolute per sollevare il trofeo, il Portogallo , prossima ...Il Portogallo batte la Svizzera, vince il girone a punteggio pieno e sfiderà l'aidi finale. Tutto semplice, per la squadra di Rui Jorge, che regola con un secco 3 - 0 gli elvetici e si conferma la squadra migliore vista in questa fase a gironi. Passa come seconda ...L’Italia Under 21 conosce la sua avversaria nei quarti di finale degli Europei: sfida il 31 maggio con il Portogallo di Dalot L’Italia Under 21 conosce la sua avversaria per i quarti di finale degli ...Sarà il Portogallo l’avversario dell’Italia Under 21 ai quarti di finale dell’Europeo 2021. Gli Azzurrini di Paolo Nicolato affronteranno una delle squadra più temibili per la qualità presente in rosa ...