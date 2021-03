Aguero alla Juventus, l’affare è possibile: 5 motivi che avvicinano la fumata bianca (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle ultime ore: il Kun Aguero è libero di trovarsi una nuova squadra già dalla prossima stagione. La notizia è stata confermata direttamente dal presidente del Manchester City, il matrimonio tra il club inglese e l’attaccante è giunto al capolinea. Non esistono infatti i margini per raggiungere l’intesa sul rinnovo, le trattative sono state infatti interrotte. E’ pronta ad aprirsi una vera e propria asta, Aguero è finito già nel mirino dei migliori club in Europa e tra queste c’è anche la Juventus. Anzi i bianconeri sembrano proprio il club il pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Sarebbe un grandissimo affare, vediamo perché in 5 motivi. Aguero alla Juventus, perché sarebbe un ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle ultime ore: il Kunè libero di trovarsi una nuova squadra già dprossima stagione. La notizia è stata confermata direttamente dal presidente del Manchester City, il matrimonio tra il club inglese e l’attaccante è giunto al capolinea. Non esistono infatti i margini per raggiungere l’intesa sul rinnovo, le trattative sono state infatti interrotte. E’ pronta ad aprirsi una vera e propria asta,è finito già nel mirino dei migliori club in Europa e tra queste c’è anche la. Anzi i bianconeri sembrano proprio il club il pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Sarebbe un grandissimo affare, vediamo perché in 5, perché sarebbe un ...

forumJuventus : GdS: 'Aguero o Kean per la Juventus. I due attaccanti in cima alla lista dei bianconeri per accontentare Ronaldo ch… - CalcioWeb : #Aguero alla @juventusfc, perché sarebbe un affare - TUTTOJUVE_COM : Causio: 'Aguero? Lo vedrei bene alla Juve, l'età adesso non conta come ai miei tempi' - toio_ak : #Aguero accostato, fra le tante, anche alla #Juve. Che dire, sarebbe un signor colpo da fare alla svelta. Età avanz… - EmmSorrentino : La #Juve vira su #Aguero: spuntano i contatti tra i bianconeri e l’argentino -