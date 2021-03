Agroalimentare, gli imprenditori napoletani danno vita all’Aican: presentazione al Caan (Di mercoledì 31 marzo 2021) di Nicola Rivieccio Fare rete per realizzare un sistema organico, operativo e di tutela, volto ad affiancare e supportare tutte le categorie della filiera del commercio Agroalimentare nel fornire opportunità utili e funzionali alle attuali dinamiche ed esigenze del consumo: Nasce con questo intento nel capoluogo campano l’Associazione imprenditori Commercio Agroalimentare Napoli, Aican. Il nuovo organismo, presentato nella sua sede al Centro Agro Alimentare di Napoli (Caan), pone al centro delle sue motivazioni associative la concertazione. Tale metodo, su cui fonda le sue finalità e iniziative, lo vede innovativo e antesignano in Italia nell’aver riunito insieme grossisti ed acquirenti dei comparti ortofrutta e ittico, oltre ad operatori del settore Ho.Re.Ca, dei servizi e della logistica. Fra gli obiettivi, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) di Nicola Rivieccio Fare rete per realizzare un sistema organico, operativo e di tutela, volto ad affiancare e supportare tutte le categorie della filiera del commercionel fornire opportunità utili e funzionali alle attuali dinamiche ed esigenze del consumo: Nasce con questo intento nel capoluogo campano l’AssociazioneCommercioNapoli, Aican. Il nuovo organismo, presentato nella sua sede al Centro Agro Alimentare di Napoli (), pone al centro delle sue motivazioni associative la concertazione. Tale metodo, su cui fonda le sue finalità e iniziative, lo vede innovativo e antesignano in Italia nell’aver riunito insieme grossisti ed acquirenti dei comparti ortofrutta e ittico, oltre ad operatori del settore Ho.Re.Ca, dei servizi e della logistica. Fra gli obiettivi, ...

