Agente municipale ferita a Napoli durante un controllo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUnadella poliziadiè rimastamentre svolgeva un. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi e a riferirlo è il Comune di. L’, in servizio presso l’Unità operativa di Secondigliano, con un collega, stava svolgendo une l’uomo nella fuga, dopo una breve colluttazione anche con l’altrodi pattuglia, si è scagliato con il motocarro contro l’auto di servizio. Il violento impatto ha procurato delle ferite alla. In serata il conducente si è poi presentato al Comando dove è stato identificato e denunciato a piede libero così come concordato con il pubblico ministero di turno. Il motocarro è stato sequestrato mentre ...

NapoliToday : #Cronaca #Secondigliano Vuole evitare un controllo: sperona l'auto di pattuglia e ferisce una agente della municipa… - PeriferiamoNews : Agente di polizia municipale aggredita a Secondigliano, solidarietà dal gruppo PD VII Municipalità -

Ultime Notizie dalla rete : Agente municipale

LA NAZIONE

Il tampone è negativo, fine dell'isolamento', lo rende il sindaco di Santa Margherita Belice Franco Valenti che nei giorni scorsi dopo essere stato a contatto con undella poliziapositivo al covid era stato messo in isolamento. Da oggi Santa Margherita di Belice è in zona rossa fino al 14 aprile 2021, e gli attuali positivi sono più di 50.Si stupisce, ma solo un po', Cristina Corbucci, romana della Garbatella, vigile del I Gruppo Centro della polizia. Da una settimana è l'più famosa della Capitale. "Ci tengo a ...Polemiche sull'episodio, con le forze dell'ordine che non intervengono e se ne vanno. Il sindaco di Pisa Conti: "Ho convocato il Comandante della Polizia per chiarimenti" ...Un'agente della polizia municipale, a Secondigliano, è rimasta ferita nei giorni scorsi a causa del conducente di un motocarro: questi per eludere un controllo ha speronato l'auto di servizio dei vigi ...