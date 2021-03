Adottato da due papà all' estero Cassazione | ok a trascrizione in Italia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Federico Giuliani Il massimo consesso della giustiziana riporta, a chiare lettere, l'ininfluenza dell'orientamento sessuale nelle controversie riguardanti minori Laha rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato di New York nel caso di un bambinoda una coppia italo-americana. La giustizia americana negava il diritto al minore di essere riconosciuto incosì da divenire un cittadinono. La decisione dellaL'intera vicenda è stata ricostruita in una nota comunicata dall'avvocato Alexander Schuster, il quale ha difeso la famiglia in tutti i gradi di giudizio. Come ha sottolineato l'agenzia Lapresse, l'omogenitorialità non è contraria all'ordine pubblico. La Corte ha affermato che è patrimonio dell'ordine pubblico ...

patrikscaria62 : DIO MALEDEICA QUESTI PORCI - marzo7paolo : RT @RaiNews: I due uomini, però si erano visti rifiutare la trascrizione dell'atto dall'ufficiale di stato civile del Comune di Samarate, i… - samcro0501 : @coke87_ Jay ha una famiglia allargata: 1. Si risposa con una donna più giovane (3° foto) che ha già un figlio 2. S… - danielefc2010 : RT @RaiNews: I due uomini, però si erano visti rifiutare la trascrizione dell'atto dall'ufficiale di stato civile del Comune di Samarate, i… - ritalaura2000 : RT @RaiNews: I due uomini, però si erano visti rifiutare la trascrizione dell'atto dall'ufficiale di stato civile del Comune di Samarate, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Adottato due

...prova orale verranno definite da un decreto del Ministero della Giustizia che deve essere... La prova scritta prevede elaborati perdelle tre materie previste e non più su tutte e tre. Gli ...... "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimentoin data 2 ...rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo...La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato di New York nel caso di un bambino adottato da una coppia italo-americana ... come ha imposto di fare la Corte costituzionale nelle ...Con la previsione, contenuta nel decreto legge che entrerà in vigore dopo Pasqua, dell’obbligo di vaccinazione per tutto il personale sanitario, altrimenti sanzionabile e di uno scudo penale per ...