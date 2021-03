Addio Marinella | l’avvocatessa che sapeva incantare tutti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –era amata da. I suoi occhi azzurri, la sua professionalità, il suo sereno modo di affrontare i duri giorni di lavoro tra uffici di cancellerie e tribunale in tutto il Distretto di Napoli. Ma due giorni fa a Marano (Napoli) non ha retto al dolore silenzioso, alle ombre che affollavano la sua vita da settimane, forse mesi. Addirittura da quando 4 mesi fa è nato il suo primo figlio tanto voluto con il suo uomo, un carabiniere che lavora a Napoli. Ha aperto la finestra di casa al 5 piano di una palazzina al centro della città e si è lasciata cadere nel vuoto.Vecchione aveva 40 anni. Dolore tra i penalisti napoletani e i magistrati che le hanno dedicato canzoni e post pieni di sentimenti per tutta la giornata. Anche la Camera Penale ha espresso cordoglio per la grave ...