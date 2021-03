Addio inceneritore di Sesto San Giovanni | prende il via la biopiattaforma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - Il comune diSanha visto oggi spegnersi l'di Core, in via Manin, a un paio di chilometri dall'imbocco della tangenziale milanese. Un momento storico, quando alle ore 10, nel corso della cerimonia ufficiale le istituzioni lombarde hanno idealmente premuto il pulsante per cessare definitivamente le attività dell'impianto costruito negli anni '80 e avviare una nuova fase cherà il via a partire da domani. Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, che ha acquisito la maggioranza del capitale delle quote del Consorzio Recupero Energetici dei comuni soci, ha fatto gli onori di casa portando allo spegnimento del forno del termovalorizzatore. Nel corso della ...