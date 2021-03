Ad Aprile Italia rossa o arancione. Scuola in presenza fino a prima media (Di mercoledì 31 marzo 2021) Italia arancione o rossa fino al 30 Aprile, ma con la possibilità di "revisione" delle misure se i dati lo consentiranno. E' questa la mediazione venuta fuori dal Consiglio dei ministri, che ha approvato il nuovo decreto anti Covid. Il decreto che entrerà in vigore dal 7 Aprile, prevede la proroga fino al 30 Aprile delle misure previste dal precedente decreto Covid (dunque niente zone gialle e niente riaperture per i ristoranti) ma con la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, "qualora lo consentano l`andamento dell`epidemia e l`attuazione del piano vaccini". Una mediazione raggiunta da Mario Draghi (e caldeggiata dalla ministra Mariastella Gelmini, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 marzo 2021)al 30, ma con la possibilità di "revisione" delle misure se i dati lo consentiranno. E' questa lazione venuta fuori dal Consiglio dei ministri, che ha approvato il nuovo decreto anti Covid. Il decreto che entrerà in vigore dal 7, prevede la prorogaal 30delle misure previste dal precedente decreto Covid (dunque niente zone gialle e niente riaperture per i ristoranti) ma con la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, "qualora lo consentano l`andamento dell`epidemia e l`attuazione del piano vaccini". Unazione raggiunta da Mario Draghi (e caldeggiata dalla ministra Mariastella Gelmini, ...

