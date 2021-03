Accusa di violenza sessuale e lesioni personali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Cattolica per aver violentato e picchiato l'ex fidanzata fino a romperle la mascella. Cattolica, picchia e violenta la ex fidanzata: arrestato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Cattolica per aver violentato e picchiato l'ex fidanzata fino a romperle la mascella. Cattolica, picchia e violenta la ex fidanzata: arrestato su Notizie.it.

Marco09182990 : @watashiwasimona Ah invece a chi accusa di violenza a caso crediamoci che tutti quelli che lo dicono l'hanno subita davvero - newsbiella : Arresti domiciliari per un ultra 60enne con l'accusa di violenza sessuale continuata su minore - Alice78055396 : RT @Ride80Free: Martani fa il casino. Accusa Gill di violenza. Vera e Awed prendono le sue difese. Conclusioni : Awed in nomination Vera f… - Ride80Free : Martani fa il casino. Accusa Gill di violenza. Vera e Awed prendono le sue difese. Conclusioni : Awed in nominatio… - CarmeloFerrara : Come si fa a provare una presunta violenza sessuale avventura settimane, mesi o anni addietro? Non si può. Allora s… -