Abusi sessuali sui giovani calciatori inglesi – L'abisso di Andy Woodward: l'intervista che ha sgretolato l'omertà del sistema britannico (Di mercoledì 31 marzo 2021) Andy Woodward ha provato ad ammazzarsi almeno dieci volte. Ha parcheggiato la sua auto nel garage con un tubo di plastica infilato nello scappamento. Si è incamminato lungo i boschi con una corda nello zaino, deciso ad annodarsela intorno al collo. Ha anche comprato delle compresse che avrebbero dovuto aiutarlo ad addormentarsi. Per sempre. Se non l'ha mai fatto è stato per una questione di coraggio. Non per mancanza, ma per eccesso. Perché continuare a vivere in quel modo è stato molto più difficile che farla finita. La sua vita sembra uscita dal Red Riding Quartet di David Peace tanto è nera, crudele, dolorosa. La sua storia è difficile da raccontare. Ma anche da ascoltare. La prima volta che è riuscito a parlarne è stato cinque anni fa. Ha svelato tutto in un'intervista al Guardian. Ha confessato di aver subito violenze sessuali da ...

