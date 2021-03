A un passo dal cielo 6 – I guardiani: le anticipazioni dell’1 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giovedì sera alle ore 21:25 su Rai Uno tornerà “A un passo dal cielo”, una delle serie più amate dagli italiani, giunta alla sesta stagione Giovedì sera su Rai Uno ritorna “A un passo dal cielo” con la sua sesta stagione che quest’anno ha in più il sottotitolo “I guardiani”. La serie va a prendere il posto della precedente “Che Dio ci aiuti” col fine ultimo di conquistare ancora una volta i telespettatori di Rai Uno. Firmata Lux Vide, la serie è composta da otto nuove puntate, girate da giugno, dopo il primo lockdown. La regia della stagione è divisa fra Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena. La serie è ambientata sul lago di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del Cadore bellunese dove sono stati trasferiti il Commissario Vincenzo Nappi (Enrico ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giovedì sera alle ore 21:25 su Rai Uno tornerà “A undal”, una delle serie più amate dagli italiani, giunta alla sesta stagione Giovedì sera su Rai Uno ritorna “A undal” con la sua sesta stagione che quest’anno ha in più il sottotitolo “I”. La serie va a prendere il posto della precedente “Che Dio ci aiuti” col fine ultimo di conquistare ancora una volta i telespettatori di Rai Uno. Firmata Lux Vide, la serie è composta da otto nuove puntate, girate da giugno, dopo il primo lockdown. La regia della stagione è divisa fra Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena. La serie è ambientata sul lago di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del Cadore bellunese dove sono stati trasferiti il Commissario Vincenzo Nappi (Enrico ...

