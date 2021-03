A Tokyo solo l’1,35% della popolazione ha sviluppato gli anticorpi anti Covid (Di mercoledì 31 marzo 2021) TOKYO – Lo studio condotto a dicembre dello scorso anno dal ministero della Salute sulla popolazione di Tokyo, i cui risultati sono stati esaminati nei mesi scorsi e diffusi oggi in un report ufficiale, ha messo in evidenza come solamente l’1,35% dei residenti nella capitale presenti anticorpi contro il CoViD-19. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) TOKYO – Lo studio condotto a dicembre dello scorso anno dal ministero della Salute sulla popolazione di Tokyo, i cui risultati sono stati esaminati nei mesi scorsi e diffusi oggi in un report ufficiale, ha messo in evidenza come solamente l’1,35% dei residenti nella capitale presenti anticorpi contro il CoViD-19.

