A Roma il caso dei Tnpee: a rischio contagio ma ancora non vaccinati (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – “Siamo quotidianamente a stretto contatto con bambini e adolescenti ai quali in questi mesi non abbiamo mai smesso di garantire una presa in carico ma, a tre mesi dall’inizio della campagna vaccinale, gran parte dei colleghi non e’ stata vaccinata. Per questo chiediamo alla Regione Lazio di procedere quanto prima alla vaccinazione di centinaia di Terapisti della Neuro e Psicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva che operano a Roma e provincia”. È l’appello che Pamela Bellanca, Presidente della Commissione d’Albo dei Tnpee di Roma rivolge all’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato e ai vertici regionali. “Purtroppo nella campagna vaccinale anti Covid-19 che nel Lazio sta procedendo spedita, migliaia di operatori sanitari libero professionisti (tra cui i Tnpee) sono stati dimenticati e ogni giorno ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)– “Siamo quotidianamente a stretto contatto con bambini e adolescenti ai quali in questi mesi non abbiamo mai smesso di garantire una presa in carico ma, a tre mesi dall’inizio della campagna vaccinale, gran parte dei colleghi non e’ stata vaccinata. Per questo chiediamo alla Regione Lazio di procedere quanto prima alla vaccinazione di centinaia di Terapisti della Neuro e Psicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva che operano ae provincia”. È l’appello che Pamela Bellanca, Presidente della Commissione d’Albo deidirivolge all’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato e ai vertici regionali. “Purtroppo nella campagna vaccinale anti Covid-19 che nel Lazio sta procedendo spedita, migliaia di operatori sanitari libero professionisti (tra cui i) sono stati dimenticati e ogni giorno ...

borghi_claudio : Continuo a sbagliare, dopo otto e mezzo vedo la replica di @Ariachetira e pensa un po' di che si parla? del 'disast… - Giovannaconfal6 : RT @fattoquotidiano: Il Tribunale dei Ministri archiviato l’indagine per peculato aperta dalla Procura di Roma nei confronti di Giuseppe Co… - damorantonio : RT @fattoquotidiano: Il Tribunale dei Ministri archiviato l’indagine per peculato aperta dalla Procura di Roma nei confronti di Giuseppe Co… - Pask927 : RT @corgiallorosso: #Roma, #Sarri opzione ‘B’ in caso di mancato accordo con #Allegri - Sardanapalooo : RT @corgiallorosso: #Roma, #Sarri opzione ‘B’ in caso di mancato accordo con #Allegri -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caso Spionaggio, arrestato ufficiale di Marina. "Sorpreso a cedere documenti ai russi" ...il caso di spionaggio: "In relazione a quanto riportato dagli organi di stampa circa l'operazione condotta ieri dai carabinieri del ROS, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, la ...

Documenti classificati Nato a un ufficiale russo in cambio di denaro: arrestato un militare italiano Ambasciata russa conferma il fermo "Confermiamo il fermo il 30 marzo a Roma di un funzionario dell'... In ogni caso ci auguriamo che quello che è successo non si rifletta sui rapporti bilaterali tra la ...

Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 marzo RomaToday Violenta donna sua affittuaria: arrestato 43enne Roma - In isolamento fiduciario viene violentata dal connazionale che le aveva subaffittato la stanza: 43enne arrestato dalla Polizia di Stato. Una ...

Biden propone piano infrastrutture da 2.000 miliardi dlr Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi un piano per investire 2.000 miliardi di dollari in otto anni in infrastrutture nazionali con un focus sui trasporti. Lo ha detto un funzionar ...

...ildi spionaggio: "In relazione a quanto riportato dagli organi di stampa circa l'operazione condotta ieri dai carabinieri del ROS, sotto la direzione della Procura della Repubblica di, la ...Ambasciata russa conferma il fermo "Confermiamo il fermo il 30 marzo adi un funzionario dell'... In ognici auguriamo che quello che è successo non si rifletta sui rapporti bilaterali tra la ...Roma - In isolamento fiduciario viene violentata dal connazionale che le aveva subaffittato la stanza: 43enne arrestato dalla Polizia di Stato. Una ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi un piano per investire 2.000 miliardi di dollari in otto anni in infrastrutture nazionali con un focus sui trasporti. Lo ha detto un funzionar ...