A Genova condizioni meteo dal caldo al freddo (Di mercoledì 31 marzo 2021) A Genova sono attese alcune giornate di bel tempo, e probabilmente anche la Pasqua passerà soleggiata, tuttavia ci sarà un aumento della temperatura. I giorni successivi vedranno condizioni meteo di spiccata variabilità con tendenza peggioramento e il transito di perturbazioni ad intermittenza, che produrranno precipitazioni. Si verificherà un fortissimo abbassamento della temperatura. Giovedì 1 aprile: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h, raffiche massime 19 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Venerdì 2: sereno. Temperatura da 10°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 6 Km/h, raffiche massime 20 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 3: quasi sereno. Temperatura da 11°C a ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Asono attese alcune giornate di bel tempo, e probabilmente anche la Pasqua passerà soleggiata, tuttavia ci sarà un aumento della temperatura. I giorni successivi vedrannodi spiccata variabilità con tendenza peggioramento e il transito di perturbazioni ad intermittenza, che produrranno precipitazioni. Si verificherà un fortissimo abbassamento della temperatura. Giovedì 1 aprile: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h, raffiche massime 19 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Venerdì 2: sereno. Temperatura da 10°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 6 Km/h, raffiche massime 20 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 3: quasi sereno. Temperatura da 11°C a ...

Advertising

Cubano_74 : #Genova, bimba di 10 anni in gravi condizioni per una polmonite da #Covid19 - UnioneSarda : #Genova, bimba di 10 anni in gravi condizioni per una polmonite da #Covid19 - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Lo #sciopero nazionale dei #rider arriva anche a #Genova: “Stanchi di lavorare in queste condizioni” - BabboleoNews : Lo #sciopero nazionale dei #rider arriva anche a #Genova: “Stanchi di lavorare in queste condizioni” - va_lion_ : Tappeto di guano all'ingresso/uscita della metro #Brin, #Genova. Il ponte sovrastante è avvolto da reti che, essend… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova condizioni Covid, Sottosegretario Costa: "Piano vaccinale e pianificazione riaperture procedano parallelamente" Come dichiarato in più occasioni dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Governo, se le condizioni lo permettessero, riaprirebbe già domani. Il numero dei contagi, dei decessi e dei ricoveri ci ...

Alberto Masi, la Pro Vercelli di Braghin, quella di Modesto, e i sogni "Se non lo vedete che incita i compagni, vuol dire che non sta bene" disse Modesto dopo una partita in cui il centrale difensivo giocò, pur essendo in condizioni precarie. Genova nel cuore ma anche ...

A Genova condizioni meteo dal caldo al freddo Meteo Giornale A Genova condizioni meteo dal caldo al freddo A Genova sono attese alcune giornate di bel tempo, e probabilmente anche la Pasqua passerà soleggiata, tuttavia ci sarà un aumento della temperatura. I giorni successivi vedranno condizioni meteo di ...

Covid, Sottosegretario Costa: “Piano vaccinale e pianificazione riaperture procedano parallelamente” Come dichiarato in più occasioni dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Governo, se le condizioni lo permettessero, riaprirebbe già domani. Il numero dei contagi, dei decessi e dei ricoveri ci ...

Come dichiarato in più occasioni dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Governo, se lelo permettessero, riaprirebbe già domani. Il numero dei contagi, dei decessi e dei ricoveri ci ..."Se non lo vedete che incita i compagni, vuol dire che non sta bene" disse Modesto dopo una partita in cui il centrale difensivo giocò, pur essendo inprecarie.nel cuore ma anche ...A Genova sono attese alcune giornate di bel tempo, e probabilmente anche la Pasqua passerà soleggiata, tuttavia ci sarà un aumento della temperatura. I giorni successivi vedranno condizioni meteo di ...Come dichiarato in più occasioni dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Governo, se le condizioni lo permettessero, riaprirebbe già domani. Il numero dei contagi, dei decessi e dei ricoveri ci ...