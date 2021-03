A Firenze un murale per Astori, la famiglia: «Dava sempre tutti se stesso» (Di mercoledì 31 marzo 2021) A Firenze sarà realizzato un murale dedicato a Davide Astori Il ricordo di Davide Astori è ancora vivo nei tifosi della Fiorentina e ieri, come riporta La Nazione, è partita una raccolta fondi sotto forma di crowdfounding per realizzare un murale di 250 metri a lui dedicato. L’opera, che raggiungerà i 240 metri, è stata idea da Cure2Children insieme al Comune di Firenze. A commentare il progetto, è stata anche la famiglia di Astori. «Siamo sempre stati orgogliosi sia dell’impegno sportivo che umano di Davide. Lui Dava sempre tutto sé stesso e siamo felici che il suo ricordo sia caro a tante persone e possa ancora contribuire a fare del bene, ispirando a pensare a chi ha più bisogno. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Asarà realizzato undedicato a DavideIl ricordo di Davideè ancora vivo nei tifosi della Fiorentina e ieri, come riporta La Nazione, è partita una raccolta fondi sotto forma di crowdfounding per realizzare undi 250 metri a lui dedicato. L’opera, che raggiungerà i 240 metri, è stata idea da Cure2Children insieme al Comune di. A commentare il progetto, è stata anche ladi. «Siamostati orgogliosi sia dell’impegno sportivo che umano di Davide. Luitutto sée siamo felici che il suo ricordo sia caro a tante persone e possa ancora contribuire a fare del bene, ispirando a pensare a chi ha più bisogno. ...

