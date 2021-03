A Bologna biciclettata contro i modelli economici che uccidono il pianeta

Ultime Notizie dalla rete : Bologna biciclettata

La Repubblica

A Firenze, dopo unaper la città, da mezzogiorno i rider saranno in presidio in piazza ... ovvero Nidil e Uil, e dai gruppi autorganizzati di Milano,e Roma. La rete promuove il ' ...... che chiede migliori condizioni di lavoro per i rider: dopo unadei ciclofattorini tra ... I lavoratori si fermeranno così da Milano a, da Napoli a Trieste, da Firenze a Reggio ...Con la giornata di oggi inoltre chiediamo al governo di riaprire il tavolo nazionale per arrivare a un contratto vero I rider hanno prima sfilato in sella alle proprie bici e, dopo una scampanellata p ...I fattorini che portano il cibo a domicilio non consegnano: con presidio in piazza Signoria. E chiedono: "Un vero contratto per tutti" ...